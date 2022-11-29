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新竹波光市集外型搶眼 獲台灣光環境獎

2022/11/29 16:59（11/29 17:16 更新）
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新竹市「波光市集」搶眼的波浪造型外觀，加上精巧燈光設計，獲得中強光電文化藝術基金會主辦的「2022台灣光環境獎」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月29日
新竹市「波光市集」搶眼的波浪造型外觀，加上精巧燈光設計，獲得中強光電文化藝術基金會主辦的「2022台灣光環境獎」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月29日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）由中強光電文化藝術基金會主辦的「2022台灣光環境獎」日前公布得獎名單，新竹市「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」從9件決選作品中脫穎而出，同時獲獎。

新竹市政府今天發新聞稿表示，市府多年來秉持「以人為本、相信專業、公大於私」3大堅持，致力重塑城市樣貌，此次獲獎也讓新竹市成為今年全國唯一榮獲2項光環境獎的縣市。

新竹市代理市長陳章賢指出，過去7年多市府團隊致力打造優質的城市環境，將設計力導入公共建設，並邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，改善城市長期來缺乏優質公共建設的難題，使這座年輕古城充滿生命力。

市府表示，「新竹光環境改善計畫」點亮竹市舊城區多座古蹟與歷史建物，將新竹州廳、消防博物館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等新竹地標景點重新改善，並整合城區內的照明設計，提供民眾舒適環境場域。

市府指出，而「波光市集」不僅有搶眼的波浪造型外觀，大型頂棚及擋風牆體更有抵禦夏季酷熱和冬季東北季風的功能，還有精巧燈光設計，在夜晚形成特色風情，猶如一座由內而外透亮的波浪地標。

新竹市政府行政處指出，新竹市「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」2項建設榮獲台灣光環境獎肯定，是市府多年來致力改善城市容貌的成果。（編輯：李錫璋）1111129

#新竹市
#波光市集
#陳章賢
陳章賢
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