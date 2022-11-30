台南安平及中西區近3萬戶 12/6停水11小時

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台灣自來水公司辦理台南市新舊管線銜接工程，安平區及中西區共9里預定12月6日上午9時至晚上8時停水11小時，停水人家2萬8726戶。（台灣自水來公司提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台灣自來水公司第六區管理處今天宣布，水公司辦理台南市新舊管線銜接工程，安平區及中西區共9里預定12月6日上午9時至晚上8時停水11小時，停水用戶數2萬8726戶。

水公司六區處今天發布新聞稿指出，配合政府降低漏水率，提升住戶用水品質，12月6日上午9時至晚上8時辦理新舊管線銜接工程，預定停水11小時，停水範圍是台南市安平區及中西區共9里2萬8726戶，應提前儲水備用，關閉電動抽水機電源。

此次停水區域包括安平區億載里、平通里、育平里、華平里、怡平里、國平里、建平里、文平里及中西區大涼里；復水時管線末端、大樓及地勢較高地區，可能稍有延遲。復水初期水質可能較混濁，暫勿取用，待水清後再進水。

六區處表示，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線還有自來水，流盡呈無水狀態，有水時可使用。停水期間，勿將接用水龍頭橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而污染飲用水。

六區處人員說，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊將執行交通管制；若遇豪雨或發布颱風警報，停水施工將取消。（編輯：郭諭儒）1111130