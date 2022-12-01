監視器預算柯文哲槓議會 議員批為衝選總統聲量

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市長柯文哲今天說明市警局112年錄影監視器預算，認為議會但書要多花公帑，批藍綠聯手貪污。藍綠黨團表示，柯是要衝個人聲量，把責任推議會。

柯文哲與副市長彭振聲、警察局長楊源明等人，上午召開記者會說明台北市警察局112年度錄影監視系統汰舊換新案工程費預算但書。柯文哲說，8至9成的監視器用2M頻寬即可，議會但書是硬逼市府改成3M、多花公帑，批藍綠已在聯手污國家的錢，且議會已成決議，只能訴諸民意。

對此，民進黨台北市議會黨團總召江志銘在議會1樓接受聯訪時表示，此案是經議會委員會、大會審查，及政黨協商的結論，若柯文哲有意見，議會大會通過時，就要發表看法，卻拖到九合一選舉前才提覆議案。

他說，柯文哲任期將屆，應以市政交接為主，相關重大政策，要由下一任市長決定，柯文哲現在因此案指涉藍綠，是要衝高競選2024總統的聲量。

媒體詢問，柯文哲提到有圖利廠商，江志銘指出，這是莫須有指控，相關頻寬等都是技術專業，議會審查時都經充分討論，市警局也有表達意見，議會採多數決，柯文哲應尊重，回頭罵議會，對所有議員不公平。

至於柯文哲提到只能開記者會訴諸民意，江志銘說，柯文哲得知覆議案被議會否決，應立即表達譴責等意見，不是任期快結束才有動作，現在開記者會是要累積個人聲量。

國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠接受聯訪表示，柯文哲若認為此案是藍綠掛勾，應提證據，沒資料身為市長卻隨便指控議員圖利財團，匪夷所思。

她說，柯文哲對此案有意見，在8年任期，早就能提出相關作法，為何等卸任前才提，難道先前都在配合議會，現在才放馬後炮，柯沒承擔政治、行政責任，還把責任推給議會，且覆議案被否決，就汙衊議會，身為市長透過此方式訴諸民意，非常不及格。

北市警局發布新聞資料表示，針對112年監視器汰舊換新案，預計建置共1478支，包含3M頻寬443支、2M頻寬1035支。原規劃監視器使用200萬畫素，依頻寬測試，不用全部都是3M，若全改用3M，網路傳輸費每年將增加約新台幣8600萬元，恐浪費公帑，且部分監視器若改成100萬畫素，將影響辦案效率，此監視器已非市場主流產品，會有沒零件、難維修等問題。

警方指出，北市議會通過112年預算案但書，經審慎評估，認為窒礙難行。

台北市議會通過但書內容為，112年警局設置錄影監視器，為維護影像品質及符合治安需求，除有3M頻寬需求，可新增200萬畫素監視器，如規劃使用2M，應改為增設100萬畫素，才能動支預算。

議會表示，但書是在警政衛生委員會討論時提出，有議員認為警局規劃把30萬畫素提升至200萬畫素監視器，但依全球知名檢驗公司檢測，若200萬畫素搭配2M，影像品質不如100萬畫素搭配2M，市府不用花錢裝設200萬畫素監視器，若頻寬全改3M，應用200萬畫素監視器，改為2M則用100萬畫素監視器。（編輯：張銘坤）1111201