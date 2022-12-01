說明監視器預算案 柯文哲批藍綠聯手貪污

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長柯文哲今天說明北市警局112年錄影監視器預算，表示8至9成的攝影機用2M頻寬即可，議會但書是硬逼市府要改成3M、多花公帑，批藍綠已經在聯手污國家的錢。

柯文哲與秘書長陳志銘、副市長彭振聲、警察局長楊源明，今天特別召開記者會說明北市警察局112年度錄影監視系統汰舊換新案工程費預算但書。

陳志銘說，200萬畫素的攝影機，用2M頻寬就能滿足需求，若照但書執行就一定要改成3M頻寬，質疑2M就做得到的事為何還要多花錢；且依照但書，若用2M就要把攝影機改成100萬畫素，但這會讓基層員警看畫面看得很辛苦，且100萬畫素攝影機已非市場主流，未來恐面臨履約爭議、無法維修等狀況。

陳志銘表示，警察局112年預計建置1478支攝影機，規劃使用3M頻寬約443支，使用2M頻寬約1035支。如把112年度的2M均改用3M，網路傳輸費每年將增加約新台幣900萬元；若北市共9940支2M都要改成3M，每年將增加約8600萬元。

陳志銘說，將來新市府團隊上任，「未來我們都會離開，也管不到這筆錢」，但還是要有良心地告訴下一任政府得注意此案。

柯文哲則重話表示「我柯文哲還沒下台，國民黨民進黨已經聯合起來污錢了」，並說路面複雜、多線道的地方才會用3M頻寬，而200萬畫素的攝影機經觀察，有8至9成以上用2M就可以傳輸、也不會遲滯，所以他提覆議案，又因九合一選舉特意延到選完讓議員可以開臨時會，結果覆議案闖關失敗，乾脆訴諸民意。

楊源明則表示，警察局從來沒有同意過但書內容，彭振聲也表示，政黨協商時市府與警局已一再說明。

媒體提問，若下一任市府團隊同意議會但書，柯文哲還會不會再溝通？柯文哲表示，改革要從內部做起，取決於長官態度。（編輯：張銘坤）1111201