武陵農場萬壽菊怒放 花海搖曳生姿遊客驚豔

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）正值秋冬交替時節，武陵農場入口花園萬壽菊怒放爆開，長約200公尺的澄黃色花海搖曳生姿，令人驚豔，武陵農場副場長胡發韜今天提醒遊客，不要進入花叢拍照以免折損花木。

胡發韜今天發布新聞稿表示，農場的「花瀑景觀」是全台獨一無二運用高山芳香萬壽菊而形成的特殊景觀，也是「數大就是美」的最佳詮釋之一，因為受惠於農場秋季早晚高達約15度的日夜溫差，以及充沛的陽光等天然優質環境所賜，讓武陵芳香萬壽菊每株可高達約150公分，而且花色較平地更為飽滿亮眼。

放眼只見萬壽菊緊密相連，綿延不絕布滿整片山坡，形成高度約4至5公尺、長約200公尺的壯麗花牆、花瀑布，胡發韜指出，這都要歸功於前任場長吳志揚的遠見與歷任場長悉心呵護照顧，創造出這般全國獨有的美麗景觀，也因而被武陵農場員工稱為「場長花瀑」，賞花期預估到12月中下旬。

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胡發韜也提醒，近來發現有極少數缺乏公德心的民眾，為自己拍照方便而進入芳香萬壽菊花叢，導致部分花叢出現小凹陷，影響花草植物生長發育、自然生態環境與整體景觀。

胡發韜呼籲，武陵農場位於國家公園內，請遊客不要為了自己拍照而有折損花木等不當行徑，且萬壽菊多生長於邊坡，萬一不慎跌下來受傷反而得不償失。另毀損國家公園內花木可依國家公園法規定開罰，最重可處1年以下有期徒刑，後續會協請雪霸國家公園警察小隊加強巡邏，守護美麗花木生態景觀。（編輯：黃世雅）1111202