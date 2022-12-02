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民進黨推舉 嘉縣正副議長張明達陳怡岳爭取連任

2022/12/2 17:37（12/2 18:16 更新）
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嘉義縣議會民進黨黨團1日召開會議，連署推舉第20屆正、副議長組合，由現任議長張明達（右）、副議長陳怡岳（左）爭取連任。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月2日
嘉義縣議會民進黨黨團1日召開會議，連署推舉第20屆正、副議長組合，由現任議長張明達（右）、副議長陳怡岳（左）爭取連任。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉縣議員選舉民進黨籍現任正副議長張明達及陳怡岳均連任，民進黨嘉義縣議會黨團昨天召開會議，連署推舉第20屆正、副議長組合，由張明達、陳怡岳爭取連任。

民進黨嘉義縣黨部今天發布新聞稿表示，民進黨嘉義縣議會黨團1日召開會議，連署推舉第20屆正、副議長由現任議長張明達、副議長陳怡岳爭取連任。

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黨團表示，連署推舉結果符合民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法第4條，「黨團應兼顧地方發展，造福人民，理性監督之責任，並考量議會運作需要，決議議長、副議長選舉支持之人選。」

黨團總召羅士洋表示，第20屆嘉縣議會議員席次共37席，此次選舉民進黨提名23席選上18席，議長、副議長選舉以記名投票方式互選，黨團會議決議，將全力支持黨團推薦人選，如有違背黨團決議者，將報請黨部依黨規處置開除黨籍。（編輯：郭諭儒）1111202

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