高雄吹狗螺音樂生活節 隨音樂與狗狗共舞迪斯可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄3日電）2022吹狗螺音樂生活節今天在高雄燕巢動物保護關愛園區舉辦，今年首度嘗試「Silent 迪斯狗」，讓年輕人隨著耳機音樂和狗狗共舞，或者窩在欄舍裡感受狗狗日常。

2022吹狗螺音樂生活節今天下午開麥，各地忠實粉絲擠爆燕巢動物保護關愛園區，這次除了每年不可少的音樂表演、有趣的動物體驗互動，還加入環保和傳統文化元素。

高雄市政府農業局發布新聞稿指出，今年首度嘗試「Silent 迪斯狗」，民眾可隨著耳機播送音樂和運動場上的狗狗共舞，或者窩在欄舍裡感受狗狗日常。首次在音樂節舉辦的「友雞賽跑」更是加油聲震耳。

農業局長張清榮表示，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，市府舉辦第3屆吹狗螺音樂節，這次活動焦點在「療癒」。由於疫情期間許多人在家，只有動物作伴或被迫放慢步調，因此今年將主題定為「金狗錐癒樂城」，希望讓民眾走入園區的同時，也能感受生活裡有動物陪伴的美好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

帶著小朋友的家長，早早就來排動保處獨家動物體驗活動，除了永遠大熱門的小小獸醫和陪狗狗散步。親子Youtuber林叨仔也帶著大家動手做貓草玩具、攝影師Karren分享如何幫寵物拍照。通過園區闖關活動還可獲得「癒樂幣」兌換小禮物，贊助單位也將依收集到的癒樂幣兌換成園區浪浪加菜金，讓大家的參與化為對動物的愛。

農業局指出，吹狗螺音樂生活節代表自民國106年實施收容動物零撲殺政策以來，高市動保處為流浪犬所做的努力，也是有關流浪動物的社會設計作品。希望大家支持這場對流浪動物態度改變的行動，感受生活裡有動物陪伴的美好，進而讓動物也能感受生命中的美好。（編輯：屈享平）1111203