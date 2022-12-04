T1海神當壽山動物園「神隊友」 化身一日保育員

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）壽山動物園將試營運，休園期間保育員仍持續照料動物，台灣職籃T1高雄全家海神隊員利用備戰空檔到園區當一日保育員，為動物準備、分配伙食，也親自餵食，盼成為園方「神隊友」。

壽山動物園透過今天新聞稿表示，保育員是園區動物的守護者，除了餵食動物外，還要清洗動物內舍、觀察動物行為、替動物量身打造適合的環境；此外，為了能夠減少麻醉動物並順利進行醫療或健康檢查，進行動物訓練也是保育員的工作。

動物園表示，這些鮮為人知的日常，絕對不是想像中的簡單，園裡的每名保育員在休園期間依舊持續為提升動物福利而努力，並以同理心去照顧及陪伴牠們。

今天是世界野生動物保育日，T1聯盟海神隊首次跨界動物保育，推派後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒等3名球員到園區體驗準備動物伙食、分配動物食材及放養餵食動物的工作。

會下廚的蘇文儒精準掌握每種食材的分量，沒切過菜的于煥亞首次動刀嘗試，調皮的邱子軒也順利通過考驗。3名球員首次近距離看到台灣黃牛驚呼連連，對於放養動物感到新鮮有趣，也和隊長余純安全家福一起餵食波爾羊，讓休園期間的壽山動物園充滿朝氣，並邀請民眾一起加入動物認養行列。

壽山動物園表示，園區將於16日試營運，想為動物們盡一份心力的民眾可以加入動物認養行列，開園主視覺動物認養卡持續推廣中，想即時關心動物日常，也可以透過壽山動物園臉書、IG粉絲團追蹤。（編輯：黃世雅）1111204

台灣職籃T1高雄全家海神隊員利用備戰空檔到壽山動物園當一日保育員，在正牌保育員帶領下，球員于煥亞（前）體驗準備動物伙食，並仔細挑選食材。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月4日

台灣職籃T1高雄全家海神隊員利用備戰空檔到壽山動物園當一日保育員，在正牌保育員帶領下，為動物準備、分配伙食，互動熱絡。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月4日