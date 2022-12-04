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新竹市永恆之丘、公道三獲公共工程金質獎

2022/12/4 11:56（12/4 12:21 更新）
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行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」，日前揭曉獲獎名單，新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」獲特優。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」，日前揭曉獲獎名單，新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」獲特優。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」，獲獎名單日前揭曉，新竹市報名2件作品，大坪頂納骨塔「永恆之丘」獲特優、公道三新闢道路則獲得佳作。

新竹市政府今天發新聞稿，代理市長陳章賢表示，「公共工程金質獎」是公共工程界具指標性的重要獎項，更是對施工品質的重大肯定，這次獲獎相當不易，也讓新竹的好、新竹的美被更多人看見。

陳章賢表示，市府團隊7年多來秉持「以人為本、相信專業、公大於私」三大關鍵堅持，邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，透過設計力導入公共建設提升城市美學、重塑城市樣貌，大小建設獲國內外獎項逾200件，今年更首次榮獲行政院公共工程委員會金質獎。

陳章賢指出，打通公道三道路斷點，是新竹人30年的期盼，自前市長林智堅上任後，帶領市府團隊逐一拜訪78戶原住戶，從對路線的爭議、疑慮，舉辦都市計畫聽證會最後得到居民的認同、提出完善補償機制，此次獲獎是給工作團隊最大的鼓勵與支持。

新竹市政府民政處表示，本次榮獲建築特優獎項的大坪頂納骨塔「永恆之丘」，採清水模外觀、室內採無梁柱工法，打造開放、光線流動的空間，採光通風極佳，並設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線、撫慰心靈，打破以往納骨塔帶來的距離感、恐懼感，從設計到施工品質，接連獲得獎項肯定。（編輯：張銘坤）1111204

行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」，新竹市公道三新闢道路獲得佳作，新竹市府表示，「公共工程金質獎」是公共工程界具指標性的重要獎項，更是對施工品質的重大肯定。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」，新竹市公道三新闢道路獲得佳作，新竹市府表示，「公共工程金質獎」是公共工程界具指標性的重要獎項，更是對施工品質的重大肯定。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
#陳章賢
#公共工程金質獎
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