金字碑古道將締結宮城偶來步道 振興疫後經濟

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第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華4日在猴硐遊客中心揭幕，安排日本、韓國貴賓造訪淡蘭古道的「金字碑古道」，未來將與日本宮城縣偶來步道中的奧松島步道締結成為友誼步道。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華今天在猴硐遊客中心揭幕，安排百年淡蘭古道長路慢行；日本宮城偶來步道盼與新北金字碑古道締結，串連國際步道路網，推動疫情後觀光休閒產業。

新北市府觀光旅遊局表示，亞洲步道大會前幾屆在韓國濟州島、日本鳥取縣舉辦，今年於1日至5日在台灣舉行。

大會今天在新北市猴硐遊客中心揭幕，市長侯友宜與台灣千里步道協會，接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表，彼此交流。

觀旅局說，淡蘭古道為台灣國家綠道之一，範圍橫跨北台灣 4個縣市，隨國境解封，國際旅客陸續來台，淡蘭古道其中之一的金字碑古道，生態環境適合山林旅遊，是適合向國際推薦的友誼步道。

另外，瑞芳猴硐也串連牡丹、三貂嶺聚落，形成雙「百年環線」的重要觀光旅遊帶，新北市府將持續整合古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓旅客感受山林魅力。

侯友宜致詞與接受聯訪表示，感謝千里步道協會邀日本宮城縣參訪團來台交流踏查，推動宮城偶來步道與新北市最美麗的淡蘭國家綠道締結為友誼步道，協助推廣新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光休閒產業。

他說，今天走的金字碑古道可以眺望美麗的基隆嶼，也看見雙溪漂亮的山嵐；尤其，瑞芳有很多的歷史軌跡，從猴硐到三貂嶺隧道等，可體會當年煤礦產業的蓬勃發展，帶動台灣經濟起飛的黃金歲月。

觀旅局說，日本宮城縣目前共有4條宮城偶來步道，是宮城縣自從311東北大地震災害重振與復興後，在韓國濟州偶來基金會協助下，規劃健行步道「宮城偶來」（OLLE，原是韓國濟州方言，指家門前的巷道小徑），今天的長路慢行探訪，為宮城偶來步道與金字碑古道締結的第一步。

觀旅局表示，日本宮城縣內有4條宮城偶來步道，奧松島步道是4條宮城偶來步道之一，未來金字碑古道將締結的步道是宮城偶來步道中的奧松島步道。（編輯：張銘坤）1111204

第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華4日在新北市猴硐遊客中心揭幕，猴硐遊客中心（圖）為淡蘭古道其中之一的金字碑古道登山補給站。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月4日

第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華4日在新北市猴硐遊客中心揭幕，新北市長侯友宜（前右3）與日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表等合影。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月4日