屏東和平教會耶誕點燈 薑餅城市融入在地景點

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屏東和平教會製作了70間的薑餅屋，將屏東指標性的舊鐵橋、勝利星村、縣民公園等景點融入，宛若1座薑餅城市，4日起正式展出。（屏東和平教會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）耶誕節即將到來，屏東和平教會製作了70間的薑餅屋，將屏東指標性的舊鐵橋、勝利星村、縣民公園等景點融入，宛若1座薑餅城市，今起正式展出，瀰漫著溫馨氣氛。

屏東和平教會在每年耶誕節前夕，都會舉辦亮燈歡慶共創薑餅城市活動，已經邁入第6年，今年的薑餅城市規劃不僅有屏東地區指標性學校、醫院、舊鐵橋，更擴大融入了勝利星村、縣民公園一隅，成為亮點。

和平教會指出，與教友及民眾創作各種薑餅城市，約70間薑餅屋，加入耶誕燈飾，亮燈後宛如點亮整座屏東城市，盼望在動盪不安、充滿挑戰與艱難的時代，將真實的平安與光亮溫暖人心。

和平教會告訴中央社記者，耶誕燈飾昨天晚間點燈，接下來每晚6時至10時點亮，薑餅城市展期則今起至18日，也會舉辦耶誕市集，讓大家感受滿滿的耶誕氣氛。（編輯：謝雅竹）1111204