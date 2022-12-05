南科特地區開發案 FG區預計113年完工

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）南科園區廠商及就業人口成長帶動周邊地區快速發展，台南市政府推動南科特定區F、G開發案，目前進度約46%，略有超前，預定於113年完工，將有助改善周邊環境。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，台南市政府積極開發南科特地區F、G區，以便服務南科園區就業人口，並透過基地內開放空間留設，增加戶外休憩空間，也可降低水災威脅，建構完整地區防救災系統。

台南市地政局長陳淑美表示，為落實中央循環經濟政策，市府地政局與環保局合作將再生粒料焚化爐底渣，優先使用於此項工程的道路級配粒料底層，預計可為環保局去化焚化再生粒料約7200公噸，約可節省公帑新台幣394萬餘元。

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陳淑美指出，此外，工程利用白河水庫清淤土方，預計可去化約50萬立方公尺土方，節省公帑1億3365萬餘元，還可協助白河水庫清淤活化，提升水庫蓄水容量。

陳淑美表示，因應節水抗旱，包括南科特定區FG區段徵收工程，與其他市地重劃相關開發工程，都會派車至各水資源回收中心取用回收水，用於工地灑水等作業，可有效減少施工揚塵，並大幅節省一般自來水使用。（編輯：謝雅竹）1111205