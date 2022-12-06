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三井台中LaLaport 1/17試營運將成東區新地標

2022/12/6 17:16（12/6 18:43 更新）
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三井不動產集團6日指出，位於台中市東區的LaLaport購物中心，規劃分為「北館」與「南館」2棟建築，預計約有300家專櫃進駐，其中「南館」預定2023年1月17日先展開試營運。圖為LaLaport台中完工模擬示意圖。（三井集團提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
三井不動產集團6日指出，位於台中市東區的LaLaport購物中心，規劃分為「北館」與「南館」2棟建築，預計約有300家專櫃進駐，其中「南館」預定2023年1月17日先展開試營運。圖為LaLaport台中完工模擬示意圖。（三井集團提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）由三井不動產集團投資的購物中心LaLaport台中，將於明年1月17日由「南館」先行展開試營運，全館則預定於明年春季正式營運，未來可望成為台中市東區新地標。

三井不動產集團今天發布新聞稿指出，位在台中市東區的LaLaport購物中心，規劃分為北館與南館2棟建築，預計將約有300家專櫃進駐。

三井集團表示，南館預定明年1月17日先展開試營運。全館預定將在明年春季正式開幕。可望成為豐富台中市東區在地生活與榮景的全新購物商城。

三井集團指出，「南館」匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等。而「北館」規劃與動線則以中、小型且多樣化的品牌聚集，內部有寬廣舒適明亮的公共空間。

三井集團表示，南北館店鋪面積超過2萬坪，匯集包含台灣初展店在內等多樣化品牌及商品，實現適合各世代顧客在此體驗一站式購足的便利，能在此享受一整天悠閒時光。（編輯：郭諭儒）1111206

#三井集團
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