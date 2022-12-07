嘉義道將圳廊道採透水混凝土 雨後不積水

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（中央社記者蔡智明嘉義市7日電）立法院內政委員會今天考察嘉義市道將圳水綠廊道工程，廠商展現透水混凝土舖面功能，強調雨後不積水，方便民眾活動，潑了一桶水後，水立即滲透到地下，在場立委都感驚奇。

立法院第10屆第6會期內政委員會考察「嘉義市地區重大建設計畫」，首站實地察看道將圳水綠廊道工程，立法委員王美惠、翁重鈞、李德維、湯蕙禎與會。

嘉義市建設處副處長羅資政簡報指出，道將圳北側是民生公園，南側是嘉義大學新民校區，道將圳是農田水利署管轄，工程是由嘉大、水利署與市府跨界合作，並從民生公園做跨橋連接嘉義大學，擴大學生與居民活動區域。

簡報過後由營建廠商實地導覽，廠商特別介紹水綠廊道透水混凝土舖面，拿了一桶水直接潑在廊道上，一下子水就直接滲透到地下，在場立委都感驚訝，還蹲下看水怎麼不見了。廠商說，雨後廊道不積水，方便民眾活動。

羅資政指出，道將圳水綠廊道第一期部分區域已完成，區域內民眾搭建的違建也將拆除，近日將開放使用。

王美惠等人今天也現勘「嘉義市雨、污水下水道系統計畫」及「嘉義市北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」辦理情形，王美惠說，考察是為了幫助市府，將工程做得完善。（編輯：郭諭儒）1111207