劉櫂豪爭取台灣燈會在台東 要觀光局輔導地方申請

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）花東尚未舉辦過台灣燈會，立委劉櫂豪今天在立法院質詢時，爭取在台東舉辦，要求觀光局輔導地方政府申請。對此，觀光局回應，未來地方有意願會積極協助輔導辦理。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿表示，劉櫂豪今日在立法院交通委員會質詢交通部長王國材及觀光局長張錫聰，有關台灣燈會和後疫情國際包機等問題。

劉櫂豪在質詢中表示，2023年台灣燈會將在台北市舉辦，這是23年後再度回到台北舉行。而這幾年台灣燈會由各縣市政府流輪舉辦，部分縣市甚至舉辦2次以上，但是離島地區、花東以及基隆市、新竹市都尚未舉辦過。

劉櫂豪表示，依據觀光局評估，舉辦台灣燈會每次都可吸引超過1000萬人次，對於地方觀光、文化發展幫助非常大，觀光局應針對尚未舉辦過燈會的縣市，尤其是台東縣，積極輔導協助提案申請，提升地方觀光產業。

張錫聰回應，台東縣政府因以往未曾提案，因此無法納入評估，目前審核都採一次評選2年方式為之，未來地方有意願會積極協助輔導辦理。

劉櫂豪另外質詢表示，過去國際包機採團進團出方式，不利台東包機旅遊，倘可以彈性東進北出或東進南出，讓旅客台東落地後到各地去旅遊後，不必再回到台東出境，旅遊更有彈性，才更有誘因爭取國際包機來台東。

王國材回應，會研議規劃辦理。張錫聰則補充，明年國旅也會擬定相關獎補助措施，刺激振興觀光。（編輯：郭諭儒）1111207