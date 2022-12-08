高雄出招拚觀光 500人旅行團安排無人機迎賓秀

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）鼓勵旅行團拜訪高雄，高雄市觀光局今天宣布，即日起至明年11月25日，單次逾500人以上團體，到高雄入住1晚並至指定景點遊玩，就可向觀光局免費申請無人機迎賓秀。

高雄市觀光局今天以新聞稿宣布，即日起至明年11月25日，單次超過500人以上團體，來高雄進行大型員工旅遊或參加國際會展、會議等，入住至少1晚並到指定景點玩，就可檢附相關資料向觀光局申請無人機迎賓表演服務。

觀光局長周玲妏說，為增加國內外團體旅遊在高雄的美好回憶及尊榮感，觀光局免費提供無人機表演節目，而且可以客製化，讓旅客耳目一新。

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觀光局表示，歡迎旅遊團體向觀光局提出申請，申請人數達500至999人，可提供50架以上無人機表演；1000至1499人以上可提供100架以上；超過1500人以上可提供200架以上無人機表演。

觀光局指出，之前為鼓勵大型壽險業來高雄旅遊，就曾展出無人機表演，頗獲好評，這次與實踐大學無人機中心合作，策劃常態性展演試辦計畫，希望藉此吸引更多大型獎勵旅遊團來高雄舉辦，促進觀光經濟發展。（編輯：屈享平）1111208