不符遊具法規 員林百果山風景區最長溜滑梯將拆

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彰化縣員林市百果山風景區內樓高3層、全長75公尺的溜滑梯因無法符合現行遊具法規，員林市公所和參山國家風景區經討論後確定將拆除。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月9日

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（中央社記者吳哲豪彰化縣9日電）彰化縣員林市百果山風景區內，樓高3層、全長75公尺的溜滑梯，因無法符合現行遊具法規，員林市公所和參山國家風景區經討論後確定將拆除，號稱全台最長的溜滑梯將走入歷史。

根據彰化縣觀光旅遊網資料，員林百果山風景區位在彰化縣員林市出水巷，風景區內有開放式登山步道及多項鍛鍊體能的設施，還有小孩最喜歡的兒童遊樂區及一條號稱全台最長的溜滑梯。

為整修百果山風景區，交通部觀光局參山國家風景區管理處去年推動百果山風華再造計畫，整修風景區內老舊破損的景觀設施及新增共融式遊具，全台最長溜滑梯也保留下來，周邊鋪設人工草皮。

不過有民眾發現，員林市公所在溜滑梯出口設告示牌，說明溜滑梯進行整修暫不開放，請民眾勿強行進入，以策安全。

員林市公所一名人員今天接受媒體聯訪時說，百果山風景區內的溜滑梯已有30多年歷史，曾是員林人共同回憶，不過依現行遊具法規規定，溜滑梯上方106公分需淨空，坡度需小於50度，現有溜滑梯要修繕符合法規有困難。

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參山處長曹忠猷接受媒體聯訪時解釋，百果山風景區經整修完工，除溜滑梯外，其他設施已在今年3月移交員林市公所管理及開放使用，至於溜滑梯部分經討論後，將進行拆除。

曹忠猷指出，舊的溜滑梯拆除後，將規劃符合國家標準的兒童遊戲場，並納入「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程，工程內容還在設計中，希望能設置符合法規的溜滑梯，參山處將先要求市公所拉封鎖線，禁止民眾進入溜滑梯遊玩，以免發生危險。（編輯：李錫璋）1111209