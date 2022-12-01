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台中馬卡龍公園街口糾紛 老翁棍棒驅趕停車恐觸法

2022/12/1 19:24（12/1 20:01 更新）
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楊姓男子日前到台中市太平區馬卡龍公園遊玩，將車子停放在街口，70多歲林姓老翁不滿車子擋到工廠車輛進出，遂持棍棒逼男子離開，楊男事後報警處理。圖中非當事車。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
楊姓男子日前到台中市太平區馬卡龍公園遊玩，將車子停放在街口，70多歲林姓老翁不滿車子擋到工廠車輛進出，遂持棍棒逼男子離開，楊男事後報警處理。圖中非當事車。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）楊姓男子前往台中市太平區馬卡龍公園遊玩，將車子停放街口，70多歲林姓老翁不滿車子擋到工廠車輛進出，持棍棒逼楊男離開，楊男事後報案，警方通知當事人到案說明。

台中市太平區馬卡龍公園，因有11公尺高的溜滑梯，啟用後吸引許多民眾前來遊玩。日前，楊男前往馬卡龍公園，將車子停在街口，此處無停車格，也無其他標線，未料70多歲林姓老翁持棍棒衝出，不讓楊男停車。

太平警分局今天透過文字稿表示，楊男因心生畏懼，事後向警方報案，警方已依妨害自由、恐嚇受理在案，並通知當事人到案說明；老翁供稱，因假日期間工廠出入口常被車輛擋住，造成出入困難，有時屢屢找不到人，一時控制不了情緒所致。

警方呼籲，遇有任何糾紛均應尋求理性解決，不得暴力相向，對於任何形式暴力均將嚴予追究。（編輯：陳仁華）1111201

#馬卡龍公園
#太平區
#70多歲林姓老翁
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