嘉義博茶會時尚開幕 伊林名模「茗服」走秀

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嘉義博茶會10日在中埔鄉農會金蘭分部開幕，安排伊林名模走秀展現以茶為靈感創作的「茗服」。中央社記者蔡智明攝 111年12月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義博茶會今天在中埔鄉農會金蘭分部開幕，安排伊林名模展現12套以茶為靈感創作的「茗服」走秀，今年策展主視覺將茶文化融入時裝等「時尚風貌」，吸引數千人與會。

嘉義博茶會今年以「2022高山茶都．嘉義-茶．時尚」為題，開幕活動請來國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻率領伊林名模展現12套以茶為靈感創作的「茗服」時尚大秀；今年的策展規劃有別於以往，主視覺呈現「時尚風貌」。

藝人黃子佼擔任開幕主持人，介紹12套「茗服」的象徵的意涵，有台灣「茶金」的故事、茶葉至茶湯的變化、茶的香味、沖茶的視覺等，都化為時尚的衣裳。

縣長翁章梁致詞說，博茶會地點正是往阿里山的起點，活動總共有9天的時間，歡迎全國民眾安排到嘉義一遊；他也表示，常聽阿里山的茶農說黃子佼在嘉義山區出沒，黃子佼則回應他時常偷偷回「嘉」，在忙碌的工作中，到阿里山區品茶、林野中放空自我，感覺真不錯。

開幕典禮最後由伊林名模與翁章梁、黃子佼一同合影，黃子佼開玩笑的說，這是最「殘酷」的對比。

立委陳明文今天也參與開幕活動並逛了各個以農會舊倉庫改裝的展場，看了具歷史風味的倉庫，陳設時尚與精緻的茶具、藝品。他說，非常的美。

茶博會今天開始至18日結束，現場共7個場館和1個休閒農業園區，讓遊客品茶、看展、逛茶文創品；休閒農業園區共94個攤位販賣嘉義縣豐富的農特產品。（編輯：黃世雅）1111210

嘉義博茶會10日在中埔鄉農會金蘭分部開幕，以農會舊倉庫為展場，其中幾間保留百年的木構造，復古且時尚。中央社記者蔡智明攝 111年12月10日

嘉義博茶會10日在中埔鄉農會金蘭分部開幕，安排伊林名模展現12套以茶為靈感創作的「茗服」走秀，縣長翁章梁（右4）、主持人黃子佼（右5）與名模合影，黃子佼開玩笑說，這是最「殘酷」的對比。中央社記者蔡智明攝 111年12月10日