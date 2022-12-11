高市公共運輸量成長 估111年整體運量增2成

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隨疫情趨緩，高雄市交通局統計，今年7至10月公共運輸量比去年同期增加約5成，公車、捷運、輕軌、渡輪及公共自行車等使用率均有增加。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）隨疫情趨緩，高雄市交通局統計，今年7至10月公共運輸量比去年同期增加約5成，公車、捷運、輕軌、渡輪及公共自行車等使用率均有增加，今年度整體公共運輸量可望增加約2成。

交通局今天透過新聞稿表示，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公共運輸運量大幅減少，但隨著疫情趨緩，經觀察7至10月高雄市公共運輸運量整體對比去年同期成長約5成。

交通局表示，為後疫情時代準備，交通局邀集客運業者多次檢討營運績效及改善路線彎繞度，並調整幹線及高潛力公車路線，或配合重要交通建設調整公車路網，如隨著高雄車站的站東路開通，調整26公車繞駛高醫等。

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交通局長張淑娟表示，因應後疫情時代公共運輸需求增加，除爭取更多電動公車加入營運，新闢「紅62-仁武凹子底」公車路線、幹線及高潛力公車路線加密班次外，對於偏鄉地區，如美濃、杉林等也陸續投入幸福巴士路線營運。

另外，交通局也加碼推出500輛YouBike 2.0E電動輔助公共自行車及540輛YouBike 2.0公共自行車，針對民眾第一哩與最後一哩公共運輸需求，提供更便捷服務。（編輯：張雅淨）1111211