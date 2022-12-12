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宜蘭尚有2校有蔣介石銅像 將立告示牌客觀解說

2022/12/12 16:22（12/12 16:41 更新）
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宜蘭縣政府教育處12日指出，縣內目前僅剩大進國小與礁溪國中留有蔣介石銅像，考量銅像是由民間捐資興建，經與學校討論後決定暫不移除，但會設立告示牌，以教育及客觀角度介紹蔣介石歷史。圖為大進國小校內蔣介石銅像。（宜蘭縣教育處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月12日
宜蘭縣政府教育處12日指出，縣內目前僅剩大進國小與礁溪國中留有蔣介石銅像，考量銅像是由民間捐資興建，經與學校討論後決定暫不移除，但會設立告示牌，以教育及客觀角度介紹蔣介石歷史。圖為大進國小校內蔣介石銅像。（宜蘭縣教育處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月12日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭縣政府今天表示，縣內目前僅有2所學校留有蔣介石銅像，配合內政部「推動威權象徵處置補助作業要點」，暫不移除，但會設告示牌以教育及客觀的角度，說明蔣介石歷史。

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促轉會任期屆滿後，由內政部主責清除威權象徵業務。內政部為鼓勵縣市政府、學校以移除或改名等方式，處置公共建築中的威權象徵，訂定「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔說，縣內目前僅剩大進國小與礁溪國中留有蔣介石銅像，因考慮銅像是由民間捐資興建，經與學校討論後決定銅像暫不移除，告示牌相關文字內容已報內政部審議，通過後就會設立，希望以教育及客觀的角度，讓學生了解銅像存在的意義，還有蔣介石的生平歷史。（編輯：張銘坤）1111212

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蔣介石
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