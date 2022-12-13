台北體育館攜手設研院 以「家」改造入口意象

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台北市政府體育局長李再立（中）13日出席「台北體育館改造視覺形象示範發布記者會」表示，在台灣設計研究院規劃下，台北體育館有了新的視覺形象，希望讓運動員及觀眾來紅館就像回家比賽、回家觀賽。中央社記者陳昱婷攝 111年12月13日

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）建館近30年的台北體育館門面老舊亟需改造，台北市體育局為此攜手台灣設計研究院，將「家」融入場館視覺，重新打造新的識別系統及形象，盼運動員及觀眾彷彿回家比賽及家觀賽。

台北市體育局長李再立今天上午在「台北體育館改造視覺形象示範發布記者會」上致詞表示，俗稱「紅館」的台北體育館在1994年改建啟用後，舉行過許多重大賽事，像是2009台北聽奧、2017台北世大運等，將來還會舉辦2025雙北世界壯年運動會。

李再立說，即便受到疫情影響，今年光是1到6月，在紅館舉辦的賽事就超過490場，顯示紅館的重要性，也是許多運動員的發跡起點。

為了讓紅館與時俱進，李再立指出，8月份開始，體育局在經濟部工業局支持及台灣設計研究院規劃下，以「家」為核心概念打造新的視覺形象，希望讓運動員及觀眾來紅館就像回家比賽、回家觀賽。

李再立表示，這次紅館的入口空間改造只是第一步，接下來希望逐步推動至整棟場館，甚至台北田徑場、台北網球場、小巨蛋等，都成為以整體視覺規劃的系列家庭成員。

設計團隊沛肯品牌視覺及無有設計介紹，團隊一開始進駐時，看到傳統老舊的服務台、四散的體溫偵測與消毒設備，還以為是衙門或警察局，訪問157名使用者的印象，多數也都認為紅館是簡單、傳統、保守及安全的。

設計團隊指出，改造工作第一階段從民眾必經的入口處開始，除了新的視覺系統、空間指標系統及形象規劃，還放入兼作中控台跟服務台的圓形中島，並把原本阻礙視線的兩根柱子裝上螢幕，讓使用者一走入就能看見比賽資訊。

設計團隊說明，此次改造還替紅館重新設計Logo及標語This is my house！一方面呈現籃球場上捍衛禁區、捍衛主場的概念，同時也期待選手及市民感受到家的溫馨。

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設計團隊表示，Logo則是由象徵紅館是座多元複合式球場的3個方形，及代表團結及團圓意象的3個同心圓所構成，整體圖像看似一個時光隧道，也是傳達場內加油聲、吶喊聲的聲波。

台灣設計研究院院長張基義說，台灣的運動能量正在不斷提升，能看見各種導入設計及溝通的機會。他向體育局提供場館作為示範基地表示感謝，並期待未來由此出發，以設計帶動創新與改變。（編輯：張銘坤）1111213