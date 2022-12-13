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旅行社帶團遊花蓮獎勵金 縣府加碼100萬

2022/12/13 15:17
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮縣政府振興觀光，自5月1日至11月底推出國旅團客獎勵方案，補助旅行社餐食費，每家最高新台幣9萬元，因總獎金500萬元提前申請完，花蓮縣府宣布加碼100萬元。

縣府觀光處發布新聞稿指出，「花蓮永續樂遊獎勵方案－2022花蓮旅行社獎勵計畫」原計畫至11月底，但500萬元帶團獎勵金提前於11月中全數申請完畢，為活絡農曆年前花蓮觀光，縣府再加碼100萬元，並將活動期間延長至12月23日。

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觀光處長張志翔指出，旅行社帶團獎勵金申請資格為5月1日起至12月23日旅行社帶團30人以上，入住花蓮合法旅宿，並前往七星潭、花蓮縣考古博物館等任一指定旅遊點拍下團體照，於行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵金補助。

張志翔指出，帶團獎勵金每團住宿第1晚補助餐食費最高1萬元、住第2晚獎勵金最高5000元，每家旅行社最高可獲9萬元獎勵金。（編輯：陳仁華）1111213

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張志翔
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