學甲農地爐碴議題延燒 南市府：完成清理

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（中央社記者張榮祥台南13日電）南檢昨天偵結台南學甲區農地等掩埋爐碴案，起訴明祥馨等2家公司8人，議題卻持續延燒，台南市政府今天表示，挖出逾4萬公噸爐碴，現場查證已低於土壤污染監測標準，完成清理。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，明祥馨公司是核可的爐碴再利用機構，卻未依經濟部公告「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地。

環保局民國104年9月21日裁處，廢止明祥馨再利用機構身分，限期改善，且在隔年挖除5萬餘公噸爐碴，完成改善。

未料明祥馨108年又被發現在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，由台南地檢署偵辦，環保局檢具案卷函送南檢配合調查。

環保局109年預估學甲爐碴案農地清理數量3萬3000公噸，要求業者必須在180工作天內清運完畢，環保局每天派員監督管控清運及直播，最後共挖出4萬3000餘公噸爐碴。

環保局分別在109年底及110年初，2次邀集台南市議會、環保署、南市府農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤污染監測標準，認定清理完成。（編輯：郭諭儒）1111213