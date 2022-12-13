台中耶誕嘉年華試點燈 各展區先開箱

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）2022台中耶誕嘉年華將於16日開幕，今年展區由舊台中火車站前延伸到綠川、柳川，今天晚間試點燈，台中市長盧秀燕也特別前往柳川欣賞水舞燈光秀「愛如潮水」。

台中市新聞局表示，2022台中耶誕嘉年華延續去年甜蜜滋味主題，今年推出「台中好甜 心動於中」，展區由舊台中火車站前延伸至綠川、柳川，16日下午6時將在舊台中火車站前廣場舉行點燈儀式，今晚則先舉行試點燈，而盧秀燕也在策展人黃聖哲陪同下，欣賞柳川水舞燈光秀「愛如潮水」。

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3大展區各有特色，新聞局指出，舊台中火車站前廣場的15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，還會360度旋轉；柳川是水舞秀及「心動扭糖機」，開幕後水舞表演時間為每天下午5時30分至9時30分，每半小時1場；綠川則有粉色雪人「暖心到融化」陪大家漫步在水岸景觀，同時搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹。

台中耶誕嘉年華每年都帶動相關經濟效益，新聞局指出，去年締造新台幣9億元產值，多達79萬人次造訪，今年市府與周邊商家，包括李方艾美酒店、電子街、繼光街、自由路商圈、東協廣場等合作耶誕布置，希望一同點亮舊城區，加上台中購物節加持，鼓勵遊客參觀之餘消費抽好宅，共同攜手拚經濟。（編輯：卞金峰）1111213