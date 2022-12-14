旺兔順利 台南永華市政園區裝置藝術超吸睛

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台南市政府在永華市政中心草地布置可愛的兔子主題裝置藝術，配合農曆年生肖象徵「旺兔順利」，完成後吸引不少市民目光。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）配合農曆兔年，台南市政府永華市政中心的綠園草地，布置大小16隻可愛兔子裝置藝術，象徵「旺兔順利」，討喜景點設計吸引不少人前往拍照，感受濃濃年節氣息。

市府秘書處今天新聞稿表示，每到農曆年節雙市政中心都有應景花草妝點年節氣氛。去年永華市政中心的「幸福城市、福虎生豐」裝置藝術獲各界好評；今年比照去年做法，由工務局協助部分經費，在永華綠園廣場種植1萬5000株草花。

秘書處表示，除了四季草花種植外，配合明年兔年生肖，以兔為主題，廠商製作2隻超可愛巨兔，在永華綠園的草地上首次公開展出，另搭配布置14隻大大小小可愛兔子。

秘書處指出，市府團隊過去4年施政，包括「旅宿業成長六都第1」、「疫情確診數六都最低」等有豐碩成果，搭配主題設置標語，期盼新的一年旺兔順利。

永華市政中心西側廣場的跨年活動，從24日起有一連串活動，永華綠園綠美化工程花況維護持續到明年2月底，讓市民在聖誕節、元旦、農曆春節及228連假，讓民眾假期欣賞到美麗花卉。（編輯：孫承武）1111214

台南市政府在永華市政中心的草地設置以兔子為主題的裝置藝術，象徵「旺兔順利」，夜晚搭配燈光展現不同視覺效果。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月14日