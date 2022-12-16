高雄幸福川漂死魚 經查水利局檢修排污水導致

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高雄市幸福川民族路至河東路段河面16日上午出現大量死魚，高雄市政府水利局表示，是因截流檢修階段性工作，基於人員安全和維護必要性排放污水，並非惡意造成魚群死亡。中央社記者董俊志攝 111年12月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄幸福川民族路至河東路段河面今天上午大量出現死魚，環保局指出，經查是水利局為維護水質檢修截流設施，過程排放污水致溶氧偏低。目前已加派人力撈除，今天可完成。

高雄幸福川民族路至河東路段河面上午獲報大量出現死魚，高雄市政府水利局表示，是因截流檢修階段性工作，基於人員安全和維護必要性排放污水，並非惡意造成魚群死亡。環保局則指出，已加派人員撈除，預計今天可清完。

環保局專門委員陳偉德接受媒體聯訪表示，經查是水利局為維護幸福川水質清淨，需檢修民族路截流設施，但過程中將污水排入幸福川，導致水中溶氧偏低，魚群死亡，目前已加派人力進行清除，預計今天可完成。

水利局發布新聞稿指出，為改善幸福川水質，市府發包工程修繕幸福川近民族路截流設施，但經多次嘗試於截流井內通風換氣均未達安全標準。水利局為確保人員安全，14日晚間採取將民族路橋橡皮壩短暫倒壩與河東路出海口立壩方式，將幸福川內污水排入污水廠處理，昨天中午完成截流檢修階段性工作，後續逐步恢復幸福川水位。

水利局表示，市府基於人員安全問題及維護必要性作業，並非惡意排放污水造成幸福川魚群死亡，目前已橫向聯繫環保局進行撈除作業，希望還給市民清新水域環境。（編輯：黃世雅）1111216

高雄市幸福川民族路至河東路段河面16日上午出現大量死魚，環保局加緊進行撈除作業，希望還給市民清新水域環境。中央社記者董俊志攝 111年12月16日