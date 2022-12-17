選美盛宴慶佳節 日月光高雄廠為移工辦耶誕派對

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）日月光高雄廠重視外籍文化，今天在移工宿舍集結逾2000名來自各國的員工和眷屬，舉辦耶誕派對，以歌唱舞蹈等表演活動、比照國際賽事的選美大賽和豐盛餐點，共同歡慶佳節。

耶誕派對今天在日月光高雄廠移工宿舍熱鬧登場，來自菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等國的外籍員工現場同歡，吸引超過2000人次參加。

活動現場有比照國際賽事規模的選美大賽，評審嚴格審核服裝儀容及美姿美儀，透過舞蹈、才藝、演說等專業表現，以及現場機智問答檢視臨場反應，選出內外兼具的優秀人才，舞台上的佳麗舉手投足都成為派對焦點。

此外，眾人也輪番上台以融合異國風情的歌唱、精湛舞蹈等表演活動炒熱氣氛，現場並有豐盛耶誕派對餐點，集結多元異國風情料理，吸引外籍專業人才們攜家帶眷到場同歡，大人小孩齊聚一堂，溫暖又充滿節慶感的盛會讓每個人都笑開懷，獲得外籍員工一致好評。

日月光透過新聞稿表示，高雄廠外籍員工共有4200多人，菲律賓籍占9成，也有來自馬來西亞、越南、印尼等國的外籍專業人才，分別擔任工程師、作業員等職位，無論國籍與宗教信仰，對屬於西方宗教節日的耶誕節都相當期待。

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日月光表示，耶誕活動串聯員工福利，讓生活裡多了快樂力量，間接改善工作環境氣氛，也讓企業與員工關係大躍進，成為移工在台安心工作的動力。

日月光表示，呼應聯合國永續發展的健康與福祉、全球夥伴等目標，重視外籍員工，建立關懷模式傾聽心聲、關懷新進員工生活起居，也仔細了解員工對工作的想法與規劃。今年更首度建立外籍社團，讓在台外籍員工交流增進情誼；今年度正式成立的三好幼兒園也供外籍員工的孩子就讀，打造友善工作環境。（編輯：謝雅竹）1111217