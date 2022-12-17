新北大手牽小手國樂聯展 跨校兄弟檔同台吸睛

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新北市福和國中與新和國小國樂團17日聯合舉辦成果發表演出，教育局長張明文（台上左）與演出學生、與會來賓等人合影留念。（新和國小家長會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市教育局指出，今天舉辦「大手牽小手」國樂團聯合發表會，新北市永和區福和國中蕭宇劭、新店區新和國小蕭宇圻是兄弟檔，兄弟2人首度聯手演出揚琴，引人注目。

新北市福和國中、新和國小國樂團今天舉辦「大手牽小手」聯合發表會，演出曲目包括花好月圓、菊花台、桃花過渡等曲目以及多首客家民謠，展現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間學生仍勤加練習的成果。

會中，新北市教育局長張明文還以二胡與新和國小4年級的陳以恩、負責嗩吶的福和國中校友鄭永諭等合奏今天妳要嫁給我、九百九十九朵玫瑰等曲目。張明文說，國樂仍是他學生至今的愛好，合奏有重溫當年熱血的感動。

張明文說，希望每個人都有一項樂器陪伴自己，學習音樂過程就像人生不斷突破挫折與困難，盼望新北的孩子學習更多藝術、人文、美感，並承傳與扎根。

福和國中校長范筱蓉表示，因地緣因素，常有新和國小畢業生到永和區就讀，淵源頗深。樂團家長們與學校的堅持，新北市府與民間資源的支持，才讓學生的努力有被看見的舞台。

新和國小校長方文誼說，很高興2校國樂團跨區交流一起學習成長，尤其家長後援會鼎力相助，讓新和國樂團在全市音樂比賽的室內絲竹樂、打擊合奏、個人賽都有亮眼的成績。

新北市教育局發布新聞稿指出，新和國小國樂團員有40多人，家長利用假日陪練；福和國中國樂團創團30多年，常代表新北市參加全國音樂比賽，曾獲全國優等佳績，其中福和國中蕭宇劭、新和國小蕭宇圻是兄弟檔，今天首度聯手演出揚琴。（編輯：戴光育）1111217

新北市福和國中、新和國小國樂團17日聯合舉辦成果發表會，教育局長張明文（中藍衣者）也出席，並拉二胡與學生合奏多首曲目。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月17日

新北市福和國中、新和國小國樂團17日舉辦聯合成發，福和國中校友鄭永諭（前立者）以嗩吶與樂團合奏演出。（新和國小家長會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月17日