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竹縣尖石鄉宇老出現霧淞 警方：上山務必小心

2022/12/18 11:07（12/18 11:21 更新）
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寒流發威，全台急凍，新竹縣橫山分局18日表示，在竹縣尖石鄉宇老觀景台一帶出現霧淞，路面濕滑，遊客開車上山要小心慢行。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月18日
寒流發威，全台急凍，新竹縣橫山分局18日表示，在竹縣尖石鄉宇老觀景台一帶出現霧淞，路面濕滑，遊客開車上山要小心慢行。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）寒流發威，全台急凍，新竹縣橫山分局今天表示，在竹縣尖石鄉宇老觀景台一帶出現霧淞，已有部分遊客上山等雪，但提醒路面濕滑，行車務必小心。

新竹縣橫山分局向中央社記者表示，在尖石後山的宇老觀景台附近的樹木，結滿薄薄的一層層潔白霧淞，呈現雪白感，目前宇老溫度約攝氏零下2度。

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警方指出，霧淞又稱樹掛或霧凍，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀。不過，霧淞融解時，地面容易濕滑，開車要小心慢行，甚至極少部分地方，可能有一些結冰的路段，要特別注意。

橫山分局呼籲，目前尖石山區溫度變化大，上山民眾要多帶禦寒衣物、手套、口罩，並注意所駕乘的車輛狀況及油料，隨時配合相關單位的疏導管制及注意路況，確保行車安全。（編輯：張銘坤）1111218

#新竹縣橫山分局
#宇老觀景台
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