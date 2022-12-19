台南龍崎光節空山祭 15作品耶誕夜亮相

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）有「全台最美山林燈節」美稱的台南龍崎光節空山祭，今年活動將於24日晚間登場，延續以往議題式策展風格，以「隨風去留」為主題展出15件作品，創造與自然地景結合新體驗。

台南市長黃偉哲今天在龍崎區虎形山公園舉辦的活動宣傳記者會致詞表示，「龍崎光節－空山祭」舉辦以來，屢屢為台南人口最少的龍崎區寫下觀光新紀錄，去年創造12萬觀光人潮及超過新台幣500萬元票房成績，更榮獲「2022金點設計獎」殊榮，相信票房可以再創高峰，也提醒民眾提早搶票。

黃偉哲指出，龍崎光節不僅帶給外地遊客驚喜，也能讓在地民眾發掘龍崎山林不同面貌，今年展覽場域範圍再擴大，並拓展全新路線，行經公園兩座特色吊橋，帶領民眾循著光影，一窺虎形山公園未被發掘的面貌。

黃偉哲表示，此次再度攜手台灣藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共同創作，還有法國、馬來西亞等國際藝術家，搭建15件創作，作品較過往更多，且強化互動性和演出，將帶來更全面的沉浸式體驗。

台南市文化局提供資料指出，「2023龍崎光節－空山祭」延續以往以議題策展，主題故事「隨風去留」探討人與土地間無形的聯繫，因許多龍崎人國中畢業後就要出外念書，「必然離開」成為龍崎人的共同記憶；然而離開後，很多人還是關心故鄉，即使身在外地打拚，也不免常常想到過去。

台南市文化局指出，策展團隊在設計上融合虎形山大冠鷲、阿勃勒二形象為概念，以風的主題元素，連結所有離開與離不開之間的羈絆，再次帶著以在地議題為靈感的作品回歸，將龍崎夜晚山林妝點成迷離夢幻秘境，並在其中探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。

台南市政府指出，「2023龍崎光節－空山祭」展期自12月24日至明年2月12日，每日下午5時30分至晚上10時點燈，12月24、25日為開幕試營運，全民免費入場，龍崎區民則於展期內天天免費，關廟、歸仁、仁德3區居民享有平日免費，65歲以上長者、6歲以下兒童出示證件，也可平日免票入場。（編輯：張雅淨）1111219