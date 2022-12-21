高市部分污水管線老舊 市府翻修可延壽30年

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高雄市水利局21日發布新聞稿表示，高雄市污水下水道自民國68年至今已逾40年，部分污水管步入「高齡」，市府水利局採「免開挖」區段翻修老舊污水管，可為管線延壽30年。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市污水下水道自民國68年至今已逾40年，部分污水管步入「高齡」，市府水利局採「免開挖」區段翻修老舊污水管，可提升管材結構性、抗壓性等，已修繕約72公里，為管線延壽30年。

高雄市水利局今天新聞稿表示，高雄市污水管長期受到排放物質導致腐蝕、漏水等劣化，或其他因素造成受損，一旦地下管線損壞，容易造成路基流失致路面出現「坑洞」，如今年發生在鳳山區文昌一街的2米深大洞。

水利局指出，高雄市道路下方佈滿各式民生與工業管線，埋於最深處的污水管，面臨車水馬龍的道路及其下方既存空間如何修繕的重大考驗。為維持污水設施機能並避免災害發生，除每年清疏污水管長度高達50公里，也針對老舊管線翻修。

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水利局表示，老舊污水管透過下水道專用閉路電視檢視狀況，受損管線採用免開挖工法翻修，有別於傳統開挖置換管線，可直接在既有管道內「穿新衣」，不需開挖道路大幅縮短施工時間，速度快、成果佳，已修繕約72公里，管線更得以延長壽命約30年。

高雄市污水下水道普及率近50%，隨著使用時間愈久，所需維護經費愈高，高市府今年投入約新台幣3億元修繕污水管，展現對管線安全性的重視與決心。（編輯：謝雅竹）1111221