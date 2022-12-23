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竹縣2023迎向新曙光健走 贈限量造型包與兔兔帽

2022/12/23 14:30（12/23 15:06 更新）
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新竹縣長楊文科（前）23日透過新聞稿表示，邀請鄉親2023年元旦早起到縣府廣場參加升旗典禮，典禮後將舉辦「2023迎向新曙光竹縣元旦健走」活動，參加者在集章完賽後可兌換兔年造型紀念帽。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月23日
新竹縣長楊文科（前）23日透過新聞稿表示，邀請鄉親2023年元旦早起到縣府廣場參加升旗典禮，典禮後將舉辦「2023迎向新曙光竹縣元旦健走」活動，參加者在集章完賽後可兌換兔年造型紀念帽。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹縣政府今天表示，2023年元旦將在縣府前廣場舉行升旗典禮，活動前將發送1500份限量升旗紀念腰包，升旗後舉辦健走活動，參加者在集章完賽後可兌換兔年造型紀念帽。

新竹縣政府發新聞稿表示，2023年元旦上午7時30分在縣政府前廣場舉行升旗典禮，邀請中華國際熱愛大自然促進會總會、忠信高中及竹北高中等團體，為典禮帶來精彩表演。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，邀請鄉親元旦早起到縣府廣場升旗，同時為推展健康城市風氣，典禮後舉辦「2023迎向新曙光竹縣元旦健走」活動，號召民眾從最簡單的健走培養運動好習慣，用健康活力迎接新的一年。

縣府社會處長李國祿表示，2023年元旦升旗推出紀念腰包，結合新竹縣、兔年等新年元素，將在元旦當天上午6時30分於會場發放處發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取，限量1500份發完為止。

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教育局長楊郡慈表示，這次健走活動採免費報名制，限額2500名，參加健走活動的民眾請於活動前至報到處領取闖關卡，並在健走中繼補給站處蓋章，完賽後於縣政六路的集合點領取兔年紀念帽。活動報名請上https://reurl.cc/7jWzj5。

楊郡慈指出，健走活動預計在元旦上午8時45分於縣府前廣場出發，沿途經過福興路後右轉自強一路再接興隆路一段，再於縣政九路右轉至光明六路東一段，最後回到縣政六路路口，全程共計約3.5公里。（編輯：方沛清）1111223

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