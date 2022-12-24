台中市議員二度確診 議會設防疫場地就職投票

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市議員當選人張家銨昨天二次COVID-19確診，台中市議會明天將舉辦議員就職與正副議長選舉，市議會已規劃防疫措施，並另外設置專屬場地，讓染疫當選人也能就職與投票。

台中市第3選區（龍井、大肚、烏日）連任成功的市議員張家銨，昨天在臉書（Facebook）發文表示，因感覺到身體不舒服、發燒，快篩後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，為二次確診，已安排視訊看診，接下來會落實防疫規定居隔5天，因此向民眾告假。

台中市議會今天告訴中央社記者，25日為第4屆議員當選人宣誓就職及正副議長選舉，先前內政部有發函說明，確診的市議員也可以參與宣誓及投票，市議會也有規劃防疫措施。

市議會指出，已另外設置就職與投票專屬場地，染疫的當選人將在休息室以視訊的方式，與議場內其他當選人共同宣示就職，投票時也會將選票與票匭送至休息室給染疫的當選人投票，經消毒後進行唱票作業。

張家銨接受記者電話訪問時表示，感覺身體狀況良好，明天將自行開車前往市議會，並戴N95口罩依據防疫措施參加就職。（編輯：黃世雅）1111224