汛期結束年關近 高市防汛清淤不停歇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

今年汛期結束，高雄市政府水利局把握枯水期間黃金施工時段，趕辦典寶溪清淤工作，提早因應，為明年汛期做好準備。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄26日電）今年汛期雖已結束，高市水利局把握枯水期間黃金施工時段，趕辦水路及滯洪池清淤，提早因應為明年汛期做好準備，預計112年2月底可再疏通河道4.9公里，清淤量8萬立方公尺。

另外也協助中央辦理高屏溪流域疏濬作業，今年度已疏濬約82萬立方公尺，112年度持續辦理，計劃疏濬243萬立方公尺，刻正上網招標。

水利局今天新聞稿表示，截至今年11月底已完成區域排水清疏103公里，清淤量13萬立方公尺，後續利用枯水期持續清疏排水及滯洪池，可再疏通典寶溪、大遼排水河道4.9公里，清除土方4.1萬立方公尺，提升水路排洪功能，降低淹水風險。

另外，典寶溪A、B區滯洪池及月世界滯洪池預計清除土方3.9萬立方公尺，完成後可淨空庫容，滯洪池沉砂空間平時可蓄積雨水，營造湖光山色，增加景觀特色。

高屏溪流域部分，今年完成荖濃溪、旗山溪及濁口溪共82萬立方公尺疏濬，112年度計劃持續辦理高屏溪、旗山溪及濁口溪等河段，總疏濬量243萬立方公尺，陸續上網招標中。

水利局水利養護科表示，為能及時於明年汛期前完成清淤，各工區均加緊趕工，施工人員頂著烈日在充滿塵土環境下工作相當辛苦，又為兼顧民眾對各設施使用，除月世界滯洪池工區假日期間停工外，其餘工區施工期間水防道路及公園範圍仍正常開放使用，但施工區域將圍設交維，提醒民眾不要誤入以免受傷。如遇人員機具及砂石車進出作業，依指示標誌及交維人員指揮通行，以免發生危險。（編輯：孫承武）1111226