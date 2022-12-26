想讓外帶烤鴨維持口感 台中業者試壞500隻鴨

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台中市知名烤鴨業者洪克良為了讓外帶烤鴨溫度下降後口感不減，經過一遍遍測試，在烤壞了約500隻櫻桃鴨後才掌握竅門。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）剛出爐的烤鴨油滋滋很美味，冷掉後口感遜色，台中市知名烤鴨業者洪克良為了讓外帶烤鴨溫度下降後口感不減，經過一遍遍的測試，在烤壞了約500隻櫻桃鴨後才掌握竅門。

原本是體育老師的洪克良，目前是台中市以火焰烤鴨知名的柴火火焰烤鴨餐館執行長，為了維持烤鴨的美味，他的烤鴨不提供外帶，只能內用，然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多消費者想要外帶烤鴨，讓他改變消費思維，並研究如何讓外帶烤鴨也有餐廳級享受。

洪克良今天告訴中央社記者，疫情延燒3年來，打亂了原訂的展店計畫，消費習慣也出現大變革，於是順應時勢，推出專攻外帶市場的外帶烤鴨店來突圍逆境。

烤鴨餐館開業至今已邁入第6年，洪克良表示，烤過超過7萬隻的櫻桃鴨，但跨入外帶烤鴨領域，必須步步為營，把一切打掉重練。雖然坊間外帶烤鴨以土番鴨為主流，但他的「鴨棧」外帶店仍保留柴火特色，繼續延用櫻桃鴨。

但這一決定卻讓洪克良吃足苦頭，他說，櫻桃鴨不但成本比土番鴨貴了許多，品嚐的最佳時機是烤好剛出爐的那一刻，美味指數會隨著時間流失，對外帶店來說外帶櫻桃鴨要做到涼了一樣好吃，根本是不可能的天方夜譚，如何讓櫻桃鴨在冷了之後依然美味，成了需克服的最大課題。

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經過2年來的研發，洪克良表示，大概烤壞丟掉了500隻鴨，他把所有想得到的方法全都試烤一遍，一遍遍記錄下來，記錄的筆記本多到可以出書，真的是想盡所有方法，不僅做夢都夢到在烤鴨，簡直快被逼瘋了。

洪克良抱著再不行就放棄的心情做最後一次試烤時，突發奇想，打破過往對烤鴨的認知，調整溫度與麥芽糖醋水的比例，烤鴨一出爐，他說，真的激動得快落淚，「這個顏色就對了！」（編輯：黃世雅）1111226