城市色彩美學 彰化府前廣場彩繪階梯換新妝
2022/12/26 13:54（12/26 15:01 更新）
彰化縣政府邀請藝術家楊惟竹率領彰化藝術高中學生彩繪縣府前廣場階梯，26日舉辦啟用儀式，彩繪主題結合消除貧窮、終止飢餓以及良好健康與社會福利等17項聯合國永續發展目標，使用顏色結合城市意象設計。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月26日
（中央社記者吳哲豪彰化26日電）由藝術家楊惟竹率領彰化藝術高中同學，以聯合國永續發展目標為主題彩繪彰化縣府前廣場階梯今天啟用。縣長王惠美說，結合城市治理及永續發展，讓色彩成為城市治理關鍵元素。
上午府前廣場這項SDGs創作彩繪階梯換新妝活動，由王惠美主持啟用，這項創作由楊惟竹團隊以彰顯SDGs的色彩及符號進行創作彩繪，在地彰化藝術高中師生共同參與，一同完成城市再生改變魅力。
楊惟竹接受媒體聯訪指出，彩繪主題結合消除貧窮、終止飢餓，以及良好健康與社會福利等17項聯合國永續發展目標，延伸設計主軸，使用顏色結合城市意象進行彩繪。
王惠美表示，過去府前廣場較老舊，這次彩繪創作把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標(SDGs)，打造城市品牌吸引力，讓色彩不只是城市美學的化妝師，更是城市治理關鍵元素，也讓即將邁入建縣300年的彰化再生且新生。縣政府帶頭推廣城市美學，展現彰化在城市永續發展上的無限可能，歡迎大家來府前廣場感受城市改變魅力。
王惠美說，「不怕沒人材，就怕沒舞台」，縣內有許多優質團隊，在這次公民參與公共創作上，縣府提供青年藝術家舞台，讓青年的創意結合永續發展議題發揮在公共創新上，透過讓在地青年一起來參與倍具意義。（編輯：孫承武）1111226
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