福壽山農場零下低溫 戶外晾衣整件硬邦邦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

福壽山農場近日攝氏零下低溫，有農場員工晚上晾衣服忘了收，一早起來衣服都結冰了。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）福壽山農場今天清晨出現攝氏零下2.6度低溫，車子也結上一層白霜，有農場員工昨天晚上在戶外晾衣服，今天一早發現衣服結冰「硬邦邦」，才想起長輩交代晚上不要晾衣服。

福壽山農場今天清晨出現攝氏零下2.6度低溫，福壽山農場臉書也分享早上的雪白世界，停車場內的車子都結上一層白霜，就連昨天晚上晾在外面的衣服也結冰，整件衣服「硬邦邦」。

福壽山農場副場長王仁助接受媒體訪問指出，近來低溫，福壽山農場晚上氣溫都在零度以下，衣服晾在外面就會變得硬邦邦，不過，到了白天，太陽出來時，因山上濕度較低，衣服很快乾，農場內也有準備烘衣機，所以衣服一定會乾。

近日低溫，許多民眾上山追雪，福壽山農場表示，元旦假期低溫又有水氣，下雪的機會很大。（編輯：謝雅竹）1111227