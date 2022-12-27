台南鹽水替代役男營建專長 改造地方老舊空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）內政部役政署自109年3月起推動替代役男參與兩造（照）雙役工作，近600名役男投入關懷長者、改造區里實際行動，讓役男在服役期間投入服務行列，成為社區賦能推手。

依役政署數據，這項計畫結合台北、台中、台南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，近600名役男投入關懷長者、改造區里的實際行動。

今天在台南鹽水舉行的成果展，台南市長黃偉哲、役政署副署長徐健麟出席，2人頒獎嘉勉役男服役期間學以致用，造福鄰里，更體驗另個服務面向，留下有意義服役足跡，也為役男未來投入職場工作增加工作歷練。

黃偉哲肯定民政局及鹽水區公所，並感謝役男協助打造不同的老人活動空間，讓日照中心的長者們不再侷限室內活動，進而激勵長者們多元學習、活躍老化，達到樂活、樂齡目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐健麟致詞表示，半年前役政署透過甄選程序挑選王聖閔、鄭彥愷、王俊傑及黃政廷等4名經國家考試及格並具社區營造相關專長的替代役男共同合作，運用他們的專業能力，配合社區空間再生需求，整建營新鹽水日間照顧中心槌球場，並修復整理周邊設施。

在地社區里民及長者今天也到場參與並分享這項成果。新球場與社區長者日常生活產生新連結，帶給長者們新的日常體驗。役男們以槌球術語觸擊（Touch）與閃擊（Spark），作為專案命名「Touch & Spark 觸月花火」；由役男和社區工匠們共同執行專案計畫。（編輯：孫承武）1111227