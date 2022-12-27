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嘉義文化路阿池魷魚肉羹將歇業 老闆娘長期操勞：錢不想讓醫院賺走

2022/12/27 14:39（12/27 15:36 更新）
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嘉義市文化路知名老店阿池魷魚肉羹經營逾一甲子，近日卻張貼民國112年1月歇業公告，讓許多顧客深感可惜，業者認為身體健康比較重要。中央社記者黃國芳攝 111年12月27日
嘉義市文化路知名老店阿池魷魚肉羹經營逾一甲子，近日卻張貼民國112年1月歇業公告，讓許多顧客深感可惜，業者認為身體健康比較重要。中央社記者黃國芳攝 111年12月27日
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市文化路知名老店阿池魷魚肉羹，經營逾一甲子，近日卻張貼明年1月歇業公告，讓許多顧客深感可惜。業者表示因老闆娘健康因素，想把錢留著自己花，不想讓醫院賺走。

在附近開店的張姓業者告訴中央社記者，早期文化商場還沒有闢建為文化公園時，阿池魷魚肉羹就開始營業，後來店面搬至現址文化路靠近民族路口，從老闆娘的祖父開始經營，至今超過60年。

阿池魷魚肉羹門口近日卻貼出歇業公告「感謝親愛的顧客60年來對本店的照顧，本店將於112年1月31日歇業，再次感謝各位的支持，謝謝您」，讓許多長期的顧客覺得很可惜。

阿池魷魚肉羹朱姓老闆表示，在知名文化路上經營，因人潮多，生意一直很穩定，在門口張貼歇業公告後，幾乎每天都有客人覺得很可惜。目前店面已經頂讓出去，與老闆娘會先休息一陣子，暫時沒有另外開店的計畫。

朱姓老闆指出，因老闆娘長期操勞做生意，近來因身體健康因素，才會決定結束魷魚肉羹的經營。老闆娘則認為，主要是要把錢留著自己花，不想讓醫院賺走。（編輯：謝雅竹）1111227

嘉義市文化路知名老店阿池魷魚肉羹經營逾一甲子，近日卻張貼出將於民國112年1月31日歇業的公告，讓許多顧客直呼可惜。中央社記者黃國芳攝 111年12月27日
嘉義市文化路知名老店阿池魷魚肉羹經營逾一甲子，近日卻張貼出將於民國112年1月31日歇業的公告，讓許多顧客直呼可惜。中央社記者黃國芳攝 111年12月27日
#嘉義市
#文化路
#阿池魷魚肉羹
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