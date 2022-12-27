跨年活動前夕 蔣萬安赴信義分局慰勞員警

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跨年晚會將至，台北市長蔣萬安（中）27日晚間前往前往台北市警察局信義分局慰勞第一線執勤員警，也特別提醒加強規畫活動當天群眾疏散、防踩踏等作為。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北跨年晚會將至，新上任的台北市長蔣萬安今晚特地前往台北市警察局信義分局慰勞第一線執勤員警，除表達慰勉外，也特別提醒加強規劃群眾疏散、防踩踏等作為。

信義分局今晚透過新聞稿表示，北市今年跨年活動及明年的台灣燈會都以信義區為主要活動地點，蔣萬安上任第二天晚間在市警局長楊源明陪同下，前往信義分局慰勞第一線執勤員警，對分局內各級幹部及員警這一年來維護治安、協助防疫及選務工作辛勞表達慰勉之意。

同時，針對即將執行跨年活動安全維護勤務，蔣萬安說，除既有維持秩序、交通疏導等工作應精益求精外，也特別提醒警方加強規劃群眾疏散、防踩踏等作為，以確保活動零事故發生，讓市民安心安全跨年。

信義分局指出，蔣萬安會中除頒發慰問品，也和員警一起餐敘交流，並關心勤務狀況，致詞時提到跨年活動結束後，緊接著就要面對農曆春節到來，員警仍須堅守工作崗位，特別表達肯定與感謝。

信義分局分局長王寶章表示，感謝蔣萬安的慰勉鼓勵，民眾的安全就是警察首要任務，針對跨年活動會做好萬全準備，全面維護會場及周遭區域安全，春節期間也會持續加強安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作目標。（編輯：李亨山）1111227