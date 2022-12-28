台南東山田尾橋改建通車 助周邊地區發展升級

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府斥資改建東山區南102線道田尾橋完成，改善橋梁長度、通洪斷面不足，以及容易成為交通瓶頸等問題，今天舉行通車典禮，可望有助地區經濟、觀光及交通發展。

台南市長黃偉哲上午出席通車典禮致詞表示，田尾橋跨越吉貝耍排水，交通銜接南314線、南81線、市道165線及國道3號等重要道路，也是附近地區通往柳營區德元埤風景區、柳營奇美醫院等地交通要道，過去因道路銜接橋梁附近寬度從12公尺束縮為10公尺，導致瓶頸現象發生。

黃偉哲指出，橋梁拓寬改善完成後，通水斷面增加，可提高用路人交通行駛安全，使民眾通行更為便利，另外，排水防洪標準提升，更能在雨季時減少積淹水發生率。

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台南市政府工務局提供資料指出，田尾橋改建後，橋寬從10公尺增為12公尺，橋長由29.95公尺增為67公尺，加上道路改善長度共約180公尺，使通水斷面增加，以利未來豪大雨來臨時，有助排水防洪，並優化交通使民眾通行更便利。

台南市工務局指出，因營建物價大幅上漲及人力短缺，降低廠商投標意願，經檢討追加經費至新台幣5900萬元，在工務團隊積極追求品質趕工下，提早約1個月完工，並開放通車，有利串連新營、柳營及東山等地區，提升整體經濟、物流及休閒觀光產業發展。（編輯：張雅淨）1111228