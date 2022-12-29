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桃園老人三節禮金調漲為2500元 刪除排富條款

2022/12/29 16:27（12/29 16:49 更新）
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桃園市長張善政29日宣布，老人三節禮金從新台幣2000元調高至2500元，並刪除排富條款規定。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長張善政宣布，老人三節禮金從新台幣2000元調高至2500元，並刪除排富條款規定。桃市府社會局今天表示，預計每年會發放27.1億元，比原制多7.8億元，明年春節起實施。

桃園市政府社會局老人福利科長施威良今天向中央社表示，桃園的老人三節禮金原本是2500元，前桃園市長鄭文燦考量財政支出平衡，去年起調降為2000元，另設排富條款，排除家戶綜合所得稅率20%以上者，每年發出的三節禮金約19.3億元。

施威良表示，桃園市符合三節禮金的長者約有36.2萬人，新政策上路後，每年預計會發出27.1億元的三節禮金，與原制相差約7.8億元，差額會先以公務預算和墊付款支應，新制的首波春節禮金預計在明年1月17以前撥入民眾帳戶。

社會局今天發布新聞稿指出，張善政宣布，老人三節禮金從2000元調高至2500元，並刪除排富條款的規定，讓原來申報綜合所得稅率在20%以上的長者，都能享有禮金。

社會局表示，明年春節起，桃園市長者只要符合年滿65歲（原住民年滿55歲）、設籍桃園市達6個月以上且有居住事實者，即可享有每年三節（春節、中秋節及端午節）每節2500元禮金；長者只要符合前述資格，且以前申辦過，春節禮金就可直接入帳戶。

社會局說，之前從未於區公所申辦者，區公所會寄通知單通知，須在明年1月7日前攜帶身分證、印章及郵局存摺封面影本至戶籍所在地區公所申辦；此禮金只需申辦1次，若之前已申辦者，無須從新申請。

鄭文燦當年接受媒體聯訪時表示，審計部針對三節禮金檢討的次數最多，總支出經費從市府升格第1年的14億元增加到109年已達23億元，若不調整，很快會破30億元。（編輯：方沛清）1111229

#桃園
#老人三節禮金
#張善政
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