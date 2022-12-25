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張善政就職 承諾1280月票政策一定不跳票

2022/12/25 11:25（12/25 12:11 更新）
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桃園市長張善政（中）25日宣誓就職，他表示，競選期間推出的「桃北北基1280月票」政策，上任後會立刻和中央協調，和台北市、新北市、基隆市一起共商、攜手推進，「一定不會跳票」。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
桃園市長張善政（中）25日宣誓就職，他表示，競選期間推出的「桃北北基1280月票」政策，上任後會立刻和中央協調，和台北市、新北市、基隆市一起共商、攜手推進，「一定不會跳票」。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市長張善政今天宣誓就職，他表示，會立刻和中央協調，桃北北基1280月票政策「一定不會跳票」。他也說，小內閣成員即便曾替國民黨主席朱立倫工作，現在都是桃園隊，不應貼標籤。

桃園市第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮，今天上午在市府大禮堂舉行，由卸任市長鄭文燦將印信交接給新任市長張善政，並由數位發展部長唐鳳擔任監交人。

張善政致詞時表示，會立即邀請學者專家，組成一個公共工程體檢委員會，用專業公正的態度完整檢視公共工程品質；會針對捷運、航空城等重大建設，組成進度督導機制，儘量透明讓市民知道。

針對競選期間推出的「桃北北基1280月票」政策，張善政說，上任後會立刻和中央協調，和台北市、新北市、基隆市一起共商、攜手推進，「一定不會跳票」。

張善政接受媒體聯訪時說，交通部先前說，地方政府如果要做1280月票方案，可以提出計畫書，「我們會趕快把計畫書提好，去跟交通部溝通」。

張善政也說，桃園市議會已通過明年預算，競選時推出的國中小營養午餐免費、幼兒園大班也就是5歲學雜費全免，和老人的三節禮金、重陽節禮金調高政見，應該都沒有問題。

針對媒體詢問，小內閣名單被外界質疑有許多是朱立倫的人馬。張善政表示，不應該用這種角度來看，這些人才過去曾在不同市長的任內做過不同工作，不管是替朱立倫還是新北市長侯友宜，現在都是桃園的人、桃園隊，不應該貼標籤。

張善政也說，會和市政團隊全力以赴，用最好的政績回報桃園市民的託付：對市府團隊有4個期許，專業、熱忱、效率和操守，他也會落實這4項原則。

鄭文燦致詞時表示，桃園是他的故鄉，讓桃園更好是他的DNA，任期有限，對桃園的愛無限，無論未來擔任什麼角色，都一定會挺桃園。

鄭文燦也說，希望張善政讓桃園更好，只有城市更好，市長的工作才有價值，也希望張善政得到行政院更大的支持，包括龍潭科學園區第3期計畫、航空城計畫等。（編輯：張銘坤）1111225

桃園市第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮25日上午在市府大禮堂舉行，桃園市長張善政（前左）在宣誓就職前，與卸任市長鄭文燦（前中）短暫交談。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
桃園市第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮25日上午在市府大禮堂舉行，桃園市長張善政（前左）在宣誓就職前，與卸任市長鄭文燦（前中）短暫交談。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
桃園市第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮25日在市府大禮堂舉行，由數位發展部長唐鳳（中）擔任監交人，新任市長張善政（右）從卸任市長鄭文燦（左）手中接下印信。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
桃園市第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮25日在市府大禮堂舉行，由數位發展部長唐鳳（中）擔任監交人，新任市長張善政（右）從卸任市長鄭文燦（左）手中接下印信。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
#張善政
#鄭文燦
#朱立倫
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