更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／紐約的台灣街角 一間柑仔店帶來歸屬感
首頁 / 政治

高虹安宣誓就職新竹市長 一旦查到弊案交司法認定

2022/12/25 11:14（12/25 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長高虹安25日宣誓就職，她表示，「興利除弊」將是她上任後的重要目標，將重新審視檢討公共工程，努力讓市民找回對公共工程的信任感。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月25日
新竹市長高虹安25日宣誓就職，她表示，「興利除弊」將是她上任後的重要目標，將重新審視檢討公共工程，努力讓市民找回對公共工程的信任感。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市長高虹安今天宣誓就職，她接受媒體聯訪時說，上任後對公共工程的查核與檢討會更用心，一旦查到弊案會交由檢調、司法認定。至於個人司法問題，她說「不會擔心」。

新竹市第11屆市長宣誓就職及交接典禮今天上午在市府大禮堂舉行，由內政部代理部長花敬群擔任監誓與監交人，高虹安正式展開新竹市長4年任期。

高虹安致詞表示，一個月前有超過9萬8000名市民給她機會為新竹市服務，她會用超過100分努力推動市政，實現民眾對於新竹市改變的願景。

高虹安說，她在競選期間提出「拚新竹市成為國際科技都」口號，未來會為長輩打造樂齡生活、青年創業就業環境、為家庭用最小負擔享受幸福、吸引更多家庭到新竹市扎根發展，也會努力改善交通、污水道問題，讓市民耳目一新。

高虹安指出，「興利除弊」將是她上任後的重要目標，過去許多公共工程的品質、施工或預算規劃等，讓許多人有疑慮，她將重新審視檢討，未來也有副市長蔡麗清加入團隊，共同為市府的法治及財政紀律而努力。

高虹安說，政黨輪替是民主政治常態，但並非意味要全面推翻前朝政策，過去好的政策會繼續實施，例如還未完成的工程，兼顧品質與財政紀律下加速完成。

高虹安說，民主機制、選舉會帶來許多競爭，而這些仇恨、對立等紛擾都已過去，為了專心市政、促進社會和諧，對選舉期間的媒體訴訟她會撤告，由她啟動善的循環，也希望媒體都能如實報導。

典禮後，高虹安接受媒體聯訪表示，當選後有接收到許多陳情，表達對一些公共工程的疑慮，她希望未來在公共工程的預算編列或追加，或發包、驗收及廠商招標資格上做通盤檢討，一旦查到弊案會交由檢調、司法認定，而非由市府認定，未來會努力讓市民找回對公共工程的信任感。

媒體問是否擔心個人司法問題。高虹安回應，會勇敢面對並絕對尊重配合所有檢調司法程序，對於新竹市政不會浪費時間，相信堅實的市府團隊一定可以努力將市政做到最好，「我並不會擔心」。（編輯：張銘坤）1111225

新竹市長高虹安（右）25日宣誓就職，並在內政部代理部長花敬群（中）監誓、監交下，與前新竹市代理市長陳章賢（左）交接印信，正式上任。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月25日
新竹市長高虹安（右）25日宣誓就職，並在內政部代理部長花敬群（中）監誓、監交下，與前新竹市代理市長陳章賢（左）交接印信，正式上任。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月25日
#高虹安
#新竹市
#新竹
延伸閱讀
蔣萬安就職市長力推機會之窗 高喊「台北隊出發」張善政就職 承諾1280月票政策一定不跳票高虹安公布第3波小內閣 多名現任局處長留任高虹安第2波小內閣 柯文哲機要秘書謝泊泓出任行政處長
高虹安
談第3波小內閣 高虹安：先以留用或代理為主竹竹苗升格議題 高虹安：仍需依中央態度為準
花敬群
自首報繳槍械可免刑？行政、司法單位喬不定與高嘉瑜激辯 花敬群：立委批評過度還是會反駁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族