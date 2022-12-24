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高虹安公布第3波小內閣 多名現任局處長留任

2022/12/24 19:15（12/24 19:21 更新）
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新竹市長當選人高虹安24日公布第3波小內閣名單，曾任新竹市都發處長的翁義芳（圖）將回鍋重掌都發處。（高虹安辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月24日
新竹市長當選人高虹安24日公布第3波小內閣名單，曾任新竹市都發處長的翁義芳（圖）將回鍋重掌都發處。（高虹安辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月24日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市長當選人高虹安今天公布第3波小內閣名單，曾任竹市府都市發展處長的翁義芳回任，交通處、城市行銷、勞工處、產業發展處等，均由現任處長留任。

高虹安晚間發新聞稿表示，市府團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多名在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請曾任處長的前輩回到市府。

高虹安指出，除了人事、主計、政風、警察局處首長由中央派任，及前2波所釋出的團隊名單外，今天發布第3波名單，其中新竹市政府都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。

高虹安表示，翁義芳有超過40年的公務資歷，具有豐富市政工作經驗，自基層公職服務起，先後任職於中央及地方工務機關主管職務，現為行政院公共工程委員會工程施工查核委員。

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高虹安表示，為確保市政團隊快速上線與傳承市政經驗，消防局由現任局長李世恭留任、工務處長將由現任工務處下水道科科長曾嘉文升任、交通處長將由現任處長倪茂榮留任、城市行銷處由現任處長林正光留任、勞工處由現任處長黃錦源留任、財政處將由現任處長陳香君留任、產業發展處將由現任處長許智堡留任、社會處將由參議李季縈持續代理處長。

高虹安表示，此外，衛生局將由副局長林素芬代理局長、文化局將由副局長李欣耀代理局長。（編輯：方沛清）1111224

#高虹安
#翁義芳
#交通處長
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