高虹安第2波小內閣 柯文哲機要秘書謝泊泓出任行政處長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市長當選人高虹安22日公布第二波小內閣名單。（高虹安辦公室提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）新竹市長當選人高虹安今天公布第二波小內閣名單，包含曾任台北市長柯文哲市長室機要秘書謝泊泓出任行政處長，以及稅務局長、環境保護局長等職務名單。

高虹安辦公室今天發布新聞稿指出，為讓市政團隊快速上線，延攬具有優秀資歷和執行力的專業文官，也考量新竹市的市民平均年齡跟人才培育的角度，在行政處長、市長辦公室主任及市府發言人，由年輕新血擔任，盼讓團隊發揮創造力。

桃園市政府地方稅務局副局長蘇蔚芳，出任新竹市政府稅務局長，蘇蔚芳擁有超過35年行政經歷，曾先後在新竹縣市服務，並曾獲108年財政部模範公務人員獎項，過去也協助台灣艾司摩爾公司與荷蘭國稅局租稅協議業務完成簽署。

環境保護局局長則由現任新竹市政府秘書長江盛任回任，江盛任在新竹長年耕耘，且對環保局業務相當熟稔。

行政處長由曾擔任台北市長柯文哲市長室機要秘書的32歲謝泊泓出任，謝泊泓在台北市政府任職期間協助多項跨局處協調與業務，對於行政管考、跨業務單位整合，有高度掌握能力。

市長室主任由市長室機要褚映汝擔任，29歲褚映汝曾任立法委員吳志揚辦公室助理，曾在媒體界任職，有國會及企業歷練，未來對新竹市青年發展事務推動，將成一大助力。

新竹市政府發言人由市長室機要施淑婷擔任，35歲施淑婷過去曾任隆達電子的人力資源管理師，對新竹地方事務熟悉，未來，主要負責相關媒體及地方事務的溝通協調，將為新竹市政推動注入新活水。（編輯：李錫璋）1111222

（高虹安辦公室提供）

（高虹安辦公室提供）

（高虹安辦公室提供）