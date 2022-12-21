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首頁 / 政治

談竹竹苗合併議題 高虹安：合作才是當務之急

2022/12/21 15:57
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市長當選人高虹安今天指出，對於竹竹苗合併升格議題，因牽涉到國家整體國土規劃，要有完整配套措施，她認為相較於合併，合作才是當務之急。

新竹縣政府為探討竹竹苗合併升格等議題，委託中華民國都市計劃學會專案研究。新竹縣長楊文科日前接受媒體聯訪表示，根據專案研究結果，是以竹竹苗合併為最佳方案，但最後仍需取決於民意。

對此，高虹安今天發聲明稿指出，關於新竹縣市合併升格或竹竹苗合併升格的議題，她態度始終一致，合併升格牽涉到國家整體的國土規劃，要有完整配套措施，否則治標不治本。

她表示，相較於合併，合作才是目前的當務之急，新竹縣市的溝通合作過去幾年非常有限，她上任後會盡速與楊文科合作成立「大新竹溝通整合平台」，甚至是「縣市合併升格專案小組」。

高虹安說，新竹縣、市政府的合作，首要改善新竹居民最在乎的交通問題，並就新竹縣市的跨縣市通勤通學、替代道路等規劃建設議題聚焦討論，共同尋求縣市政府的溝通合作。

她指出，長遠來看，如果桃園市長當選人張善政、苗栗縣長當選人鍾東錦未來若願意參與，擴大為桃竹苗的整合溝通平台，她也樂觀其成。

高虹安認為，當合作成為常態，縣市居民真正成為一家人時，再討論合併升格的議題與配套措施，才是負責任的做法。（編輯：戴光育）1111221

#高虹安
#楊文科
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