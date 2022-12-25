蔣萬安就職市長力推機會之窗 高喊「台北隊出發」

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台北市長當選人蔣萬安25日宣誓就職，還一時興起上台致詞，交接印信過程更是滿臉笑容，最後高喊「台北隊出發」。中央社記者張新偉攝 111年12月25日

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市長蔣萬安今天宣誓就職，他在走入市府時受到許多民眾夾道歡迎，還一時興起上台致詞，交接印信過程更是滿臉笑容，最後高喊「台北隊出發」。

台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮今天舉行，規劃上午9時開始，不過蔣萬安約上午8時30分到場時就脫稿演出，先在市政大樓一樓向觀禮民眾致詞。

數名士林區岩山里居民手持看板隨行抗議，看板上寫著「保護區假農舍毀壞岩山，柯文哲嘜走、蔣萬安接手」；即將卸任的台北市長柯文哲出現時，這些居民同樣緊跟表達訴求。

典禮開始後，坐在第一排、前總統馬英九旁邊的蔣萬安小兒子突然開始哭嚎，即便媽媽石舫亘抱著安撫也止不住，站在台上的蔣萬安只能保持微笑觀望，引發現場一陣笑聲。最後石舫亘決定帶兒子離場，典禮才繼續進行。

此外，當主持人宣布向國旗及國父遺像行三鞠躬禮，第一次鞠躬時，蔣萬安、柯文哲及監交人行政院副院長沈榮津都愣住未跟著動作，直到再鞠躬時3人才開始鞠躬。

沈榮津致詞表示，市政是一棒接一棒，期許蔣萬安在新的任期落實選前承諾、順利推展市政，且中央與地方是一個團隊，期盼雙方能密切合作，讓政府施政更完善、讓行政服務更貼近人民感受，共同造福所有市民。

柯文哲說，期許蔣萬安與新任市府團隊持續帶領台北市往前邁進，引導台北成為一個更美好、更宜居的城市。

台北市長蔣萬安宣誓就職暨交接典禮25日上午在台北市政府親子劇場舉行，由行政院副院長沈榮津（中）擔任監交人，由卸任市長柯文哲（左）將印信交給蔣萬安。中央社記者張新偉攝 111年12月25日

柯文哲向蔣萬安分享，面對龐雜市政，常常會碰到很多困難，但他秉持一個重要的決策標準，就是「如果50年後回來看這個問題，我們要怎麼決策？」這時答案就會相當清楚。

蔣萬安表示，非常榮幸並感謝台北市民的信任，將未來4年託付給他，讓他有機會在台北輝煌的發展進程中為民服務、為家鄉貢獻，他絕不自滿並追求「好還要更好」，以金融商貿、新創產業、文化資產、人才匯聚等各個面向著手，把台北的資源與潛力連結起來。

蔣萬安指出，市政有輕重緩急、優先順序，他會全力推動四扇機會之窗，包含帶領台北疫後重啟、留住人才成為人才之都、積極更新成為現代化之都、推廣地方特色成為綻放文化底蘊的魅力之都，這將是施政的重中之重。

蔣萬安向市府團隊呼籲，要少說多做，積極提出、全力落實所有符合市民利益及台北發展的建議或作為，並突破不必要的行政框架與舊習，「我絕對當大家的後盾，市民就是咱的頭家，只要是對市民好的事情，拚落去就對了」。

蔣萬安最後表示，台灣文化協會的會歌揭示「樂為世界人」的願景，而台北作為台灣的火車頭，肩負接軌世界的責任及使命。他引用台灣文化協會創辦人蔣渭水的話「同胞須團結，團結真有力」，向市民喊話「台北隊出發」。

典禮比預期早了半小時結束後，柯文哲先離開會場，岩山里居民跟著下手扶梯，手持看板無聲抗議；蔣萬安離場時，遇到一名男子高喊「反對蔣萬安任用蔡詩萍」。（編輯：唐聲揚）1111225

台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮25日登場，數名士林區岩山里居民手持看板到場抗議，看板上寫著「保護區假農舍毀壞岩山，柯文哲嘜走、蔣萬安接手」。中央社記者陳昱婷攝 111年12月25日