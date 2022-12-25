高雄陳其邁就職 未來4年「公平城市、社會共好」

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）連任成功的高雄市長陳其邁今天宣誓就職，立下未來4年施政目標「公平城市、社會共好」，隨後簽署首份新任人事令公文。面對議會正副議長選舉，則表達尊重議會立場。

陳其邁上午在四維行政中心率領新任市府團隊，在勞動部長許銘春見證下宣誓就職，批示首份公文，並在會後接受媒體聯訪。對於正副議選舉面臨的許多變數，陳其邁簡短表示，「因為現在如火如荼，所以尊重議會」，樂意跟新任議長、副議長和所有議員共同努力，讓高雄更進步。

對於連任後簽署的首份公文，陳其邁透露是人事任命；他表示，隨即將召開市政會議即刻上工，要讓重大招商引資在高雄順利從設廠到完工興建，才能創造就業機會，改善人民生活。

對於新任期期許，陳其邁說，最重要的施政目標是要增加年輕人就業機會，預計按招商期程一步一腳印，全力協助廠商；第二件事就是要改善人民生活環境，必須在經濟發展、促進就業過程中，兼顧教育、社福、環境永續等整體城市均衡，達到社會共好、公平城市目標。

陳其邁在就職演說開頭，期許未來4年以「公平城市、社會共好」為目標，打造科技、宜居、幸福、魅力的高雄。特別是外界關心的產業轉型，陳其邁強調，將繼續擴大半導體S廊帶及亞灣2.0創新動能，力促產業數位與淨零雙軸轉型。

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